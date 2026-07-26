Il governatore del Piemonte ha definito il festival in Val di Susa come un evento caratterizzato da violenza. Ha dichiarato che ogni anno si verifica violenza durante queste manifestazioni. Ha anche criticato la sinistra, affermando che condanna gli atti violenti ma aggiunge sempre un “ma” alle condanne. La manifestazione, chiamata ‘festival dell’Alta felicità’, si è svolta nella valle, ma Cirio ha sottolineato che si tratta di un episodio di violenza ricorrente nella zona.

Lo avevano chiamato ‘festival dell’Alta felicità’ in Val di Susa ma per il governatore del Piemonte Alberto Cirio è stato il festival «dell’alta violenza che per l’ennesima volta colpisce la Val di Susa. E non è un caso». In una intervista al Corriere della sera il presidente della Regione ha spiegato che non si è di fronte a un caso isolato o ad una eccezione: «Le violenze non sono accadute perché la situazione è scappata di mano. Tutti gli anni, migliaia di persone con finalità eversive mettono a ferro e fuoco la zona, a repentaglio la vita delle forze dell’ordine schierate a difesa di una infrastruttura. Mi sembra una cosa assurda, quasi ridicola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No Tav, Cirio: “Ogni anno solo violenza”. L’affondo alla sinistra: “Condannano e aggiungono sempre un ‘ma’”

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