Apple TV+ presenta al San Diego Comic-Con il primo trailer di Neuromancer e annuncia la data d'uscita della serie. L'adattamento del romanzo cult di William Gibson punta a diventare uno dei più ambiziosi progetti cyberpunk mai realizzati per la televisione. Dopo anni di tentativi falliti e un romanzo considerato per decenni "impossibile da adattare", Neuromancer è finalmente pronto a debuttare sul piccolo schermo. Durante il San Diego Comic-Con 2026, Apple TV+ ha mostrato il primo teaser ufficiale della serie e ne ha annunciato la data di uscita: il debutto è fissato per il 22 gennaio 2027. Il primo trailer mostra Case in fuga L'adattamento porta sullo schermo uno dei libri più influenti della fantascienza moderna, scritto da William Gibson nel 1984 e considerato l'opera che ha definito il genere cyberpunk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Neuromancer, la serie cyberpunk "impossibile" tratta dal romanzo di William Gibson si mostra al Comic-Con

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Dal capolavoro di William Gibson allo schermo: il teaser trailer di Neuromancer svelato al Comic-ConAl Comic-Con è stato mostrato il teaser trailer di Neuromancer, adattamento del romanzo di William Gibson, pronto a debuttare su Apple TV.

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