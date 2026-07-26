Nel 1975, l'età legale per entrare nella maggiore età è stata abbassata da 21 a 18 anni. Questa modifica si basa su ragioni pratiche e statistiche, risalenti all’epoca medievale, quando si considerava l’età in cui un giovane poteva sopportare il peso di un'armatura da cavalleria e essere pronto al combattimento. Prima di questa data, l’età minima per la maggiore età era fissata a 21 anni.

L’ingresso nella maggiore età, declinata al maschile, derivava da una mera considerazione pratica e da una media statistica indicativa che risaliva all’epoca medioevale: la capacità fisica di sopportare il peso di una pesante armatura da cavalleria, e la piena idoneità al combattimento. L’asticella venne fissata convenzionalmente a 21 anni. Su questo precedente storico-sociale si basarono poi i giudici e i legislatori dell’Ottocento per fissare il momento del passaggio all’età adulta nella pienezza dei poteri giuridici e dell’emancipazione. Gli Stati preunitari italiani del XIX secolo avevano il 21 come riferimento giuridico, a eccezione dello Stato della Chiesa che manteneva il 25 dell’esperienza romana, superata al ribasso dall’esperienza pratica, e il vicereame Lombardo-Veneto che adottava il codice austriaco del 1811, con soglia a 24. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nell'Ottocento asticella a 21 anni. E nel 1975 la maggiore età scese a 18

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