Gli abitanti della Valleriana criticano i lavori incompiuti e lo stato delle strade, che sono lasciate abbandonate e ricoperte di rovi. Il presidente del circolo ‘Sandro Maltagliati’ di Vellano ha denunciato la Provincia di Pistoia per l’atteggiamento nei confronti delle zone collinari, in particolare Pietrabuona, Vellano e Macchino. La protesta riguarda la mancanza di interventi e la condizione delle infrastrutture stradali nel territorio.

È ancora una volta il presidente del circolo ‘Sandro Maltagliati’ di Vellano, Paolo Biagini, a farsi portavoce della protesta degli abitanti della Valleriana, per l’atteggiamento tenuto dalla Provincia di Pistoia verso parte del territorio collinare, "più precisamente quella che riguarda Pietrabuona, Vellano, Macchino", specifica. "Nonostante la precedente comunicazione nella quale si evidenziava lo stato di abbandono, incuria e degrado riservato alle due strade provinciali, la Mammianese nord e la Val di Forfora - spiega -, la Provincia è intervenuta solamente sulla Val di Forfora per poi interrompere i lavori senza motivi apparenti se non, forse, dovuti alla critica sollevata dal vice sindaco di Pescia sui lavori stessi, male eseguiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel mirino i lavori non conclusi. La Valleriana contro la Provincia: "Strade abbandonate e piene di rovi"

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