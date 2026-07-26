Nel giorno del suo compleanno, familiari e amici ricordano Milena, scomparsa a 52 anni. La giornata è trascorsa tra ricordi, fede e affetto, come avrebbe voluto lei. La celebrazione è stata definita una festa speciale, nonostante la perdita. La ricorrenza è stata vissuta in modo diverso dal solito, mantenendo vivo il legame con la persona scomparsa. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui partecipanti o sulle modalità della celebrazione.

«Buon compleanno Milena: la festa speciale tra fede, ricordi e l'affetto di sempre». Un 23 luglio diverso dal solito, ma intriso dello stesso amore. Nel giorno del suo compleanno, parenti e amici si sono ritrovati al Santuario di Sant’Antonio alla Macchia, a pochi chilometri da San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, per festeggiare Milena Casucci, volata via lo scorso settembre a soli 52 anni. Nessun addio malinconico, ma una vera e propria celebrazione della vita, proprio come avrebbe voluto lei, che amava festeggiare il suo compleanno. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il profondo significato della serata, fortemente voluta dalla madre di Milena. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Nel giorno del suo compleanno familiari e amici «festeggiano» Milena, scomparsa a 52 anni. «Lei avrebbe voluto così»

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