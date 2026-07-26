Anna Gosetti della Salda, deceduta a Milano nel luglio 2017 all'età di 101 anni, è stata definita dalla Gazzetta di Mantova come “l’Artusi del Novecento”. Dopo aver rilanciato e reinventato “La cucina italiana” nel dopoguerra, viaggiò in tutto il paese, scoprendo e valorizzando le ricette regionali. La sua vita si caratterizza per un impegno costante nel promuovere la cucina locale e per il ruolo di pioniera nel settore.

Q uando muore a Milano nel luglio del 2017 e la Gazzetta di Mantova la definisce in un commosso articolo di commiato “l’Artusi del Novecento”, Anna Gosetti della Salda ha girato la boa dei 101 anni e ha avuto davvero una vita pienissima di traguardi raggiunti. Era nata del 1916 a Viadana, un paese lombardo che confina con i comuni di Parma, Cremona e Reggio Emilia, da un papà magnàn, come si diceva in dialetto, cioè uno stagnino che riparava pentolame, di nome Anselmo, e da mamma Maria Della Salda, di una famiglia di formaggiai. Seconda di tre sorelle, come nelle fiabe, quando avrà bisogno di fare bella figura Anna si migliorerà il cognome: al Gosetti paterno attacca quello di mammà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel dopoguerra ha resuscitato e reinventato la rivista “La cucina italiana”, diventando (con le sue sorelle) un esempio di emancipazione. Poi, invece di ritirarsi, ha viaggiato per il Paese da Nord a Sud. Ed è la stata la prima a scoprire e a dare pari dignità alle ricette regionali

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