nel caso di fakir gli agenti hanno torto lo dico da giudice

Il giudice che ha presieduto il processo per la morte di Federico Aldrovandi ha dichiarato che gli agenti hanno torto. Ha chiesto perché i poliziotti abbiano ammanettato la persona se non rappresentava un pericolo. La condanna si basa sulla valutazione delle azioni delle forze dell’ordine durante l’intervento. La sentenza ha evidenziato che le modalità di gestione dell’arresto sono risultate scorrette. Il giudice ha espresso questa opinione durante un intervento pubblico.

Il magistrato che ha presieduto il tribunale che ha condannato i poliziotti per la morte di Federico Aldrovandi: “Perché lo hanno ammanettato se non era un pericolo?”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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