Neagley | il primo trailer dello spin-off di Reacher dal San Diego Comic-Con

Notizia in breve

Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer dello spin-off di Reacher. La serie, annunciata da Prime Video, si aggiunge al franchise e si concentrerà su un nuovo personaggio. La presentazione è avvenuta nel corso di un panel congiunto, senza dettagli su data di uscita o cast. Il trailer ha anticipato scene di azione e tensione, senza ulteriori informazioni sulla trama.