Neagley | il primo trailer dello spin-off di Reacher dal San Diego Comic-Con
Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer dello spin-off di Reacher. La serie, annunciata da Prime Video, si aggiunge al franchise e si concentrerà su un nuovo personaggio. La presentazione è avvenuta nel corso di un panel congiunto, senza dettagli su data di uscita o cast. Il trailer ha anticipato scene di azione e tensione, senza ulteriori informazioni sulla trama.
Il franchise d’azione targato Prime Video “Reacher” si arricchisce di un nuovo ed atteso capitolo. Durante il panel congiunto tenutosi nella Ballroom 20 al San Diego Comic-Con, la piattaforma di streaming ha svelato in anteprima mondiale il teaser trailer di Neagley, la serie spin-off interamente incentrata sul personaggio di Frances Neagley, interpretata da Maria Sten. La prima stagione debutterà in blocco con tutti gli 8 episodi il prossimo 16 settembre, in concomitanza con il finale della quarta stagione di Reacher. Ambientata a Chicago, la serie segue le vicende di Frances Neagley, ormai affermata investigatrice privata ed ex braccio destro di Jack Reacher nell’Unità Investigativa Speciale 110 dell’esercito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Neagley First Trailer (2026) - Maria Sten | Prime Video | Reacher Spinoff Series Neagley, Filmhaolic
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