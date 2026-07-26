Durante una partita di calcio, l’Arezzo è stato sconfitto da Sport Napoli con un punteggio che ha evidenziato la superiorità della squadra avversaria. La sconfitta è stata netta, senza possibilità di recupero durante il match. Non sono stati segnalati incidenti o eventi straordinari durante la gara. La partita si è conclusa con il risultato finale a favore di Sport Napoli, lasciando l’Arezzo senza punti.

Navigando nella rete si trovano pesci di ogni specie. Ci sono le fonti autorevoli, i siti specializzati, i giornalisti che studiano, verificano e argomentano. Poi ci sono i cefali del titolo acchiappa-clic, le triglie dell’opinione sparata e certi pesci palla che, appena perdono una partita, si gonfiano fino a diventare esperti di preparazione atletica, strategia aziendale e destini del calcio mondiale. Ogni tanto ne tiriamo su qualcuno. Non per accanimento, ma perché certe perle meritano almeno una breve esposizione al pubblico ludibrio. Questa volta nella rete è finito un articolo pubblicato da Sport Napoli News, nel quale viene spiegato che il Napoli avrebbe sbagliato a scegliere l’Arezzo come primo avversario del precampionato. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Navigando in rete si pescano anche le triglie: per Sport Napoli l’Arezzo era troppo scarso, infatti ha vinto

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