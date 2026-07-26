Nations League l' Italvolley femminile batte la Cina 3-1 e vince il bronzo

Da agi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si è aggiudicata il bronzo nella Volleyball Nations League femminile 2026 dopo aver battuto la Cina 3-1 in finale a Macao. Le azzurre, sconfitte in semifinale dal Brasile al tiebreak, hanno vinto i set con i punteggi 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13. La partita si è conclusa con la conquista del terzo posto, dopo le vittorie consecutive nelle due edizioni precedenti.

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AGI - Dopo gli ori delle due passate edizioni, si chiude con il bronzo l'edizione 2026 della  Volleyball Nations League femminile  per l' Italia. A  Macao  le azzurre di  Julio Velasco, superate in semifinale dal  Brasile  al tiebreak, hanno battuto le padrone di casa della  Cina  con il punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-13). A trascinare la nazionale i 26 punti di  Antropova  e i 13 di  Fahr. Le parole di Velasco. Il modo migliore per dimenticare il passo falso di ieri: "Ci può stare contro il  Brasile. Non dobbiamo montarci la testa, ci sono tante squadre forti nel mondo e vincere sempre è praticamente impossibile", ha tagliato corto  Velasco  che analizza il match con soddisfazione: "Oggi abbiamo giocato una grande partita, i cambi sono stati importanti e così lo è stato il lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Agi.it

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