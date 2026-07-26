Un uomo ha nascosto la refurtiva in un passeggino e tentato di allontanarsi senza essere notato. Tuttavia, è stato fermato e arrestato subito dopo, all’esterno del negozio. La merce rubata era nascosta sotto il sedile del passeggino, ma i vigilantes e le forze dell’ordine sono intervenuti prima che riuscisse a scappare. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio.

Nasconde la refurtiva in un passeggino sperando così di passare inosservato. Purtroppo per lui, le cose non sono andate secondo i suoi piani e, all’esterno dell’esercizio commerciale, ha trovato le manette. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando una pattuglia della compagnia dei carabinieri di Ferrara e una delle volanti della questura si trovavano a passare in centro, nei pressi di piazza Trento e Trieste. Improvvisamente una donna, risultata poi essere una commessa di un negozio di via Cortevecchia, ha raggiunto di corsa le due pattuglie riferendo che un uomo aveva appena commesso un furto. Il soggetto, ancora nei dintorni dell’esercizio commerciale, notata la presenza delle due pattuglie ha cercato di fuggire abbandonando la refurtiva e correndo per le vie del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasconde la refurtiva nel passeggino e fugge: arrestato

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