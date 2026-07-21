Un uomo di 34 anni è stato fermato nel quartiere Parella di Torino mentre nascondeva cocaina in una cassetta dell’energia elettrica pubblica. Durante il tentativo di fuga, ha ingerito una dose di droga. Sono state sequestrate 32 dosi di cocaina e sequestrati altri 34 grammi di sostanza. L’arresto è avvenuto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un arresto e 32 dosi di cocaina sequestrate nel quartiere Parella di Torino. Un cittadino senegalese di 34 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo essere stato sorpreso a nascondere la droga in una cassetta dell’energia elettrica pubblica. Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Parella Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Donato” a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai residenti. Le denunce riguardavano presunte attività di spaccio e la commissione di reati di natura predatoria nell’area compresa tra Corso Monte Grappa, Via Valentino Carrera, Via Asinari di Bernezzo e Via Baveno, nel quartiere Parella di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Torino, nasconde la cocaina nella cassetta elettrica: 34enne fugge e ingerisce una dose

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