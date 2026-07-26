Napoli | torna a casa e si sdraia sul letto della ex moglie nonostante il divieto del giudice

Un uomo è entrato nella casa dell'ex moglie e si è sdraiato sul letto, nonostante un'ordinanza di allontanamento e divieto di avvicinamento notificati alcune ore prima. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una presenza sospetta. L’uomo è stato fermato e portato in commissariato. La donna ha confermato di averlo riconosciuto, nonostante il divieto. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze legali.

Il giudice gli aveva notificato qualche ora prima un'ordinanza di allontanamento e il divieto di avvicinarsi a casa della ex moglie, a causa di presunti maltrattamenti e vessazioni che la donna aveva lamentato in Tribunale ma lui non si è dato per vinto e per dimostrare che non avrebbe mai ottemperato all'ordine appena ricevuto, è tornato come faceva sempre a casa e si è sdraiato sul letto, come nulla fosse accaduto, come aveva sempre fatto insomma, fino a quella stessa mattina in cui aveva ricevuto la notifica del provvedimento del giudice., La donna è rientrata a casa ignara di quello che avrebbe trovato appena entrata ma forse,... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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