napoli tartaruga salvata e curata al largo della gaiola

Una tartaruga marina è stata recuperata sabato pomeriggio al largo della Gaiola, dove si trovava in difficoltà. La tartaruga non riusciva a immergersi e rischiava di essere investita dal traffico di imbarcazioni. È stata portata in un centro di recupero per essere curata. La presenza di questa tartaruga in quella zona aveva attirato l’attenzione di alcuni bagnanti e operatori marittimi.

Sabato pomeriggio è stata recuperata al largo della Gaiola una tartaruga marina in difficoltà, che non riusciva ad immergersi e rischiava di essere travolta dal traffico intenso di imbarcazioni. «L'animale -racconta il CSI Gaiola- è stato avvistato dalle persone che erano a bordo della barca a vela Brezza. Queste ultime hanno allertato la Guardia Costiera e la stazione zoologica Anton Dohrn,che ha contattato noi. Quelli di Brezza sono stati bravi a rimanere sul posto e proteggere l'animale in attesa che noi arrivassimo per recuperarla». Una operazione di squadra, dunque. Il rettile è ora ricoverato a Portici nell'ospedale delle tartarughe gestito dalla stazione zoologica Dohrn. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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