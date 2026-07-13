Il cavalluccio marino è stato reintrodotto nella riserva naturale della Gaiola, lungo la costa di Posillipo. La restituzione è avvenuta sabato scorso, secondo quanto riferito da un biologo presente sul luogo. L’animale è stato trasferito in un’area protetta, dove si trovava prima di essere catturato. La riserva naturale della Gaiola ospita diverse specie marine e si trova sotto tutela. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di cattura o sul numero di esemplari coinvolti.

Il cavalluccio marino ha ritrovato casa alla Gaiola, lungo la costa napoletana di Posillipo. “Sabato scorso – racconta Maurizio Simeone, biologo marino del CSI Gaiola, che da molti anni gestisce l’area marina protetta – eravamo impegnati nel monitoraggio che svolgiamo ogni 15 giorni per verificare lo stato di crescita della Posidonia che abbiamo iniziato a reimpiantare tre anni fa nella zona di tutela integrale. Ad un tratto, mimetizzato tra le foglie, abbiamo visto un Cavalluccio marino. Un Hippocampus guttulatus, se vogliamo usare il nome scientifico. È stata una grandissima emozione perché è una specie molto fragile e sempre più rara... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napoli.corriere.it - Napoli, il cavalluccio marino torna nella riserva naturale della Gaiola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Punta Prosciutto, il picnic della discordia in una riserva naturaleDurante una domenica, le dune della riserva naturale di Punta Prosciutto sono state occupate da un'area picnic non autorizzata.

Dormire nei rifugi, camminare nella foresta e ascoltare il bosco: torna il Festival della Riserva sull'Appennino toscanoÈ stato annunciato il ritorno del Festival della Riserva nell’Appennino toscano, che si svolgerà dal 2 luglio 2026.

Argomenti più discussi: La rinascita della Posidonia riporta il cavalluccio marino nei fondali di Gaiola; Pedane per disabili e passerelle, a Vada il mare è inclusivo.

Meraviglia nel mare di Napoli: il rarissimo cavalluccio marino torna nel Parco sommerso di GaiolaUn’immagine spettacolare giunge dai canali ufficiali dell’Area Marina Protetta di Gaiola: un piccolo cavalluccio marino che nuota fra le fronde di Posidonia. La storia millenaria della Gaiola Il Parco ... msn.com

Il cavalluccio marino torna nel mare di Napoli, entusiasmo all'area protetta della GaiolaTorna il cavalluccio Marino nelle acque dell'area protetta della Gaiola. Lo annuncia la stessa organizzazione in un post social nel quale mostra le prime immagini della specie individuata ... ilmattino.it