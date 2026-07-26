Napoli occhio al possibile nome per la difesa | è più di una suggestione!
Juan Jesus, svincolato, potrebbe tornare a Napoli per rafforzare la difesa in assenza di Buongiorno, infortunato. La sua presenza rappresenta un’opzione a basso costo per il reparto difensivo della squadra. La decisione dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle esigenze della società. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo all’accordo.
Juan Jesus torna in orbita Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno: il brasiliano svincolato rappresenta l’opzione economica per rinforzare la difesa senza investimenti elevati. Buongiorno infortunato: Juan Jesus la soluzione low-cost. Gli azzurri accelerano sul mercato dei difensori. Secondo Il Mattino, l’assenza di Alessandro Buongiorno apre uno scenario che vede riaffiorare il nome di Juan Jesus, attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua precedente avventura in maglia azzurra. La soluzione rappresenta un’alternativa economica rispetto ad altri obiettivi come Jhon Lucumí, permettendo al club di aggiungere esperienza al reparto arretrato mantenendo il budget sotto controllo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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