Due minorenni sono stati denunciati dopo un inseguimento di circa venti minuti tra Fuorigrotta e Pozzuoli. I ragazzi erano a bordo di uno scooter e non si sono fermati ai controlli dei Carabinieri, iniziando la fuga. Dopo la corsa, sono stati fermati e identificati. Non sono stati riportati danni o feriti durante l’episodio.

Da Fuorigrotta a Pozzuoli in fuga su uno scooter: due adolescenti fermati dopo un inseguimento di venti minuti. Non si fermano al controllo dei Carabinieri. Un ragazzo di 15 anni e uno di 16 sono stati denunciati dai Carabinieri dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo lungo le strade dell’area occidentale di Napoli. I due viaggiavano a bordo di uno scooter da 350 cc in piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, quando sono stati intercettati dai militari della Pattuglia Mobile di Zona di Bagnoli. La fuga verso Pozzuoli. Alla richiesta di fermarsi, il giovane alla guida avrebbe accelerato improvvisamente dando inizio alla fuga. I Carabinieri hanno inseguito lo scooter per oltre venti minuti lungo un percorso di circa sette chilometri che da Fuorigrotta ha condotto fino a Pozzuoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Napoli, inseguimento da Fuorigrotta a Pozzuoli: denunciati due minorenni

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Napoli: inseguimento dei carabinieri ad oltre 200 km/h

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