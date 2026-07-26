Napoli entra Allegri e parte il coro anti-Juve | Max reagisce così

Durante la presentazione del Napoli in Trentino, i tifosi hanno accolto con applausi il nuovo allenatore, mentre intonavano un coro contro la Juventus. Allegri ha risposto con una battuta, dicendo di sentire quel coro da quindici anni. La cerimonia si è svolta senza ulteriori incidenti, con il tecnico che ha mantenuto un comportamento tranquillo. Non sono stati segnalati altri episodi di tensione o contestazioni durante l'evento.

A Dimaro, in Trentino, è andata in scena la tradizionale cerimonia di presentazione del Napoli durante il ritiro della squadra. All’ingresso di Max Allegri, i tifosi lo hanno accolto con applausi e un coro anti-Juve a cui il nuovo tecnico ha risposto: “Lo sento ormai da 15 anni.”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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ALLEGRI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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