Napoli-Carrarese | analisi tattica di un’amichevole significativa
Oggi alle 18:00 si è disputata un’amichevole tra Napoli e Carrarese alla Ski.it Arena di Carciato a Dimaro. La partita è stata un’occasione di confronto tra le due squadre, con i giocatori che si sono affrontati sul campo in un match che ha previsto diverse sostituzioni e variazioni di formazione. La gara si è conclusa senza un risultato ufficiale, offrendo ai tecnici dati utili per le prossime fasi di preparazione.
L’angolo della partita. L’amichevole tra Napoli e Carrarese, in programma oggi alle ore 18:00 presso la Ski.it Arena di Carciato a Dimaro, rappresenta un’importante opportunità di test per gli azzurri. In un periodo di preparazione estiva, ogni dettaglio conta e questo incontro, seppur amichevole, offrirà la possibilità di valutare l’integrazione dei nuovi acquisti e il funzionamento della squadra nel complesso. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, la probabile formazione del Napoli è schierata in un 4-3-3, con protagonisti come Milinkovic-Savic in porta e una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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