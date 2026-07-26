Napoli-Carrarese | analisi tattica di un’amichevole significativa

Notizia in breve

Oggi alle 18:00 si è disputata un’amichevole tra Napoli e Carrarese alla Ski.it Arena di Carciato a Dimaro. La partita è stata un’occasione di confronto tra le due squadre, con i giocatori che si sono affrontati sul campo in un match che ha previsto diverse sostituzioni e variazioni di formazione. La gara si è conclusa senza un risultato ufficiale, offrendo ai tecnici dati utili per le prossime fasi di preparazione.