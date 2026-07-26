Nadia Battocletti ha conquistato due titoli italiani, vincendo sia sui 5000 metri che sui 1500 metri allo Stadio Ridolfi di Firenze. Dopo aver dominato sui 5000 metri nella giornata precedente, la campionessa si è ripetuta nella gara sui 1500 metri, portando a casa il secondo titolo consecutivo. La vittoria apre la strada alla sua partecipazione agli Europei.

Nadia Battocletti ha firmato la doppietta ai Campionati Italiani: dopo aver dettato legge sui 5000 metri nella giornata di ieri, stasera la fuoriclasse trentina si è replicata sui 1500 metri allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha rispettato il pronostico della vigilia in una gara decisamente molto tattica, in cui la 26enne ha gestito bene i ritmi non molto elevati del primo chilometro e ha poi aperto il gas nell’ultima tornata, facendo il vuoto in maniera brillante. La Campionessa del Mondo dei 3000 metri indoor si è imposta con il crono di 4:17.29, distanziando Laura Pellicoro (4:18.93), Micol Majori (4:19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti firma la doppietta tricolore, bello spunto sui 1500 e direzione Europei

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