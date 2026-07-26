MXGP Jeffrey Herlings trionfa a Loket e approfitta dell’assenza di Coenen Adamo ai piedi del podio

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jeffrey Herlings ha vinto la gara a Loket, approfittando dell’assenza di un avversario chiave. Con questa vittoria, ha preso il comando della classifica del Mondiale MXGP 2026. Un altro pilota si è piazzato ai piedi del podio, senza riuscire a salire più in alto. La gara si è svolta in una pista all’aperto e il risultato ha avuto un impatto diretto sulla classifica generale del campionato.

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Lo si poteva immaginare, e così è stato. Jeffrey Herlings ha messo la freccia nella classifica del Mondiale 2026 di MXGP, la classe regina del motocross. L’olandese si è imposto in gara-1 del GP della Cechia, disputato a Loket, dando continuità a quanto già mostrato nella Qualifying Race e approfittando dell’assenza del suo principale rivale in campionato, il belga Lucas Coenen. Quest’ultimo è stato costretto a rinunciare alla gara a causa della compressione del nervo sciatico della gamba sinistra e di un’infiammazione nella zona pelvica. L’infortunio è la conseguenza di una violenta caduta avvenuta la settimana precedente durante la gara di qualifica a Foxhills, nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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