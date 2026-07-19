Guillem Farres ha vinto la prima manche del Gran Premio della Gran Bretagna nel Mondiale 2026 di motocross, disputata a Foxhills. Il pilota spagnolo ha concluso davanti agli altri concorrenti, mentre Sacha Coenen si è classificato decimo. In questa gara, un altro spagnolo si è posizionato in top 10, con una posizione in più rispetto alla precedente. La gara si è svolta sul circuito di Foxhills, con l'evento che rappresenta la dodicesima tappa del campionato.

Una vittoria preziosissima per Guillem Farres. Il pilota spagnolo si è imposto nela gara-1 valida per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2026 di motocross in fase di svolgimento presso il circuito di Foxhills. Il pilota in forza alla Triumph grazie al successo odierno ha rosicchiato punti importanti in ottica classifica, complice anche la decima piazza del diretto avversario Sacha Coenen. Un vero e proprio dominio quello dell’iberico, bravissimo fin dalla partenza dove, subito dopo l’uscita del cancelletto, è transitato per primo alla prima curva dettando il ritmo per tutta la durata della prova. Al secondo posto si è invece accomodato Simon Laengenfelder (KTM), il quale è arrivato al traguardo con un gap di 0:01. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Farres vince una preziosa gara-1 a Foxhills, decimo Sacha Coenen, Lata in top 10

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