Musiala al Galatasaray? Arriva la risposta ufficiale del club turco sul trasferimento del fantasista!

Il Galatasaray ha pubblicato un comunicato ufficiale per smentire le voci di un possibile trasferimento del calciatore tedesco. Il club turco ha chiarito che non ci sono trattative in corso né accordi con il giocatore o il suo entourage. Le indiscrezioni sul trasferimento erano circolate nei giorni scorsi, ma il club ha confermato di non aver avviato nessuna negoziazione. La società ha anche sottolineato il rispetto per le procedure di mercato e la volontà di non commentare ulteriormente.

Musiala al Galatasaray? Il club turco è uscito allo scoperto con una risposta ufficiale alle voci sul possibile approdo del tedesco. Negli ultimi giorni il nome di Jamal Musiala è finito al centro di un’incredibile indiscrezione di calciomercato, che accostava la stella della nazionale tedesca e del Bayern Monaco a un clamoroso trasferimento a titolo temporaneo in Turchia. A mettere una parola fine sulla vicenda, spegnendo sul nascere ogni tipo di speculazione, è intervenuto direttamente il Galatasaray con una presa di posizione ufficiale e categorica. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La smentita ufficiale del club turco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Si parla di: Rumour linking Musiala with Galatasaray labelled absolute nonsense; Rumours linking Musiala to Galatasaray dismissed as absolute nonsense.

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