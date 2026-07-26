Brivio ha dichiarato che il team non sta considerando il campionato mondiale in questo momento, sottolineando che il pilota ha recuperato molto in termini di forma fisica e velocità. La sua attenzione è focalizzata sulle prossime gare, senza menzionare obiettivi specifici per il campionato. Le sue parole arrivano in un momento di attesa prima di ulteriori appuntamenti stagionali.

Milano, 26 luglio 2026 - Davide Brivio è uno dei manager italiani più stimati nel mondo della MotoGP. La sua carriera parla per lui e ovunque sia stato ha vinto. Non a caso, dal prossimo anno sarà uomo Honda, chiamata a un rilancio in grande stile. Brivio sarà impegnato in una difficile missione: riportare la casa giapponese ai vertici del Motomondiale dopo il grande lavoro fatto in Trackhouse, team che oggi presenta Ai Ogura e Raul Fernandez ai vertici delle classifiche. Ecco, adesso non parlate di titolo mondiale a Brivio, non vi risponderà. Brivio: “Non ne parliamo, tutto si deciderà da settembre”. “Il mondiale? E’ un argomento che ancora non vogliamo trattare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Brivio (Trackhouse): “Al Mondiale non pensiamo, Marquez ha recuperato tanto…”

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