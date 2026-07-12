Moto gp Marquez sorpreso dalla classifica mondiale | Che ci faccio lì?

Sul circuito di Sachsenring, Marc Marquez si è detto sorpreso dalla sua posizione in classifica mondiale, chiedendosi: “Che ci faccio lì?”. Il pilota ha concluso la gara in una posizione superiore alle aspettative, lasciando intendere un risultato inatteso rispetto alle sue prestazioni recenti. La sua presenza tra i primi classificati ha attirato l’attenzione, considerando le difficoltà incontrate durante questa stagione. La classifica attuale vede Marquez in una posizione superiore rispetto a quella prevista, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori.

Sachsenring, 12 luglio 2026 - La legge del Sachsenring porta ancora una volta la firma di Marc Marquez. Sul circuito tedesco, autentico feudo del campione spagnolo, il pilota Ducati ha conquistato una vittoria pesantissima, non solo perché è la decima in carriera in Moto gp in Germania, ma anche perché significa riaprire definitivamente i giochi per il titolo mondiale. Un successo costruito con autorità fin dal sabato, dopo aver conquistato pole position e Sprint Race, e completato con una gara domenicale impeccabile, che gli consente di ridurre drasticamente il distacco in classifica a meno di un gran premio dal leader Jorge Martin. Se fino... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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