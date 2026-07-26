Una settimana dopo la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta mentre era ammanettato, si è svolta una manifestazione in città. Tra i presenti c’era Tarik, amico della vittima, che ha dichiarato di voler ottenere giustizia. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che si sono radunate per chiedere chiarimenti sull’accaduto. Nessun dettaglio sulle modalità dell’evento o sulle eventuali richieste fatte durante la protesta.

A una settimana di distanza dalla morte di Abderrahim Fakir per le strade di Bologna si è svolta un'altra manifestazione. Tra i partecipanti c'era anche Tarik, un'amico della vittima. L'uomo, in collegamento con il programma di Rete 4 "4 di Sera weekend" ha chiesto a gran voce giustizia per quanto accaduto al suo amico che definisce "fratello". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto ammanettato, l'amico di Fakir a "4 di Sera Weekend": "Vogliamo giustizia"

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Morto ammanettato a Bologna, il presidio dei familiari al Pilastro

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