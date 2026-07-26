Morte Fakir il cardinale Zuppi | Chiedere giustizia non vuol dire condannare pericoloso affrettare le conclusioni

Da corrieredibologna.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cardinale Zuppi ha commentato la morte di Fakir, sottolineando che chiedere giustizia non equivale a condannare e avverte sui rischi di affrettare le conclusioni. Ha aggiunto che la pace è un processo continuo e ha condannato ogni forma di violenza e inquinamento ambientale, definendoli sempre pericolosi e colpevoli. Nessuna ulteriore informazione su responsabilità o dettagli dell’incidente è stata fornita.

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«La pace non è mai una volta per tutte e inquinare l'ambiente con parole e gesti violenti è sempre pericoloso e colpevole». È il richiamo del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, che in un'intervista ad «Avvenire» interviene di nuovo sul caso di Abderrahim Fakir, morto domenica 19 luglio durante un intervento delle forze dell'ordine al Pilastro.  Il giorno dopo la morte di Fakir, Zuppi era già intervenuto chiedendo che non prevalessero «l’odio, la violenza, anche verbale e nei social, e la strumentalizzazione per nessuna ragione». Sulle colonne di «Avvenire» l'ha ribadito: «La violenza e l'odio diventano un vortice difficile da controllare, che fa precipitare tutti nella voragine dello scontro. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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