Mondiali di ciclismo e-sports | ecco le date chiave

L'Unione Ciclistica Internazionale e MyWhoosh hanno annunciato le date e il sistema di qualificazione per i Campionati del Mondo di Esports di Ciclismo UCI 2026. La finale si svolgerà il 12 dicembre, con due sedi separate, una in Nord America e una in Europa. Sono stati comunicati anche i passaggi necessari per qualificarsi all'evento.

L'Unione Ciclistica Internazionale e MyWhoosh hanno svelato il meccanismo di qualificazione e le date chiave per i Campionati del Mondo di Esports di Ciclismo UCI 2026, con la finale che si terrà il 12 dicembre in due sedi diverse, una in Nord America e una in Europa. Esattamente come per l’edizione 2025, oltre ai partecipanti designati dalle varie federazioni nazionali, sarà possibile per tutti qualificarsi grazie alle selezioni ad accesso libero. Le varie federazioni nazionali selezioneranno la propria squadra secondo le proprie procedure interne, per una quota di circa 100 ciclisti uomini e 100 donne. A ciascuna nazione l’UCI assegnerà una quota da tre a dieci atleti stabilita in base ai risultati ottenuti nelle semifinali e nelle finali delle due edizioni più recenti dei Campionati del Mondo di Esports di Ciclismo UCI. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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