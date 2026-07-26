Sette segnalazioni riguardanti possibili irregolarità nelle scommesse sono state inviate dal Gruppo di Copenaghen in merito al Mondiale 2026. La FIFA ha dichiarato che non ci sono prove di manipolazioni o combine legate alle partite del torneo. La questione ha generato una nuova discussione pubblica sul tema, ma finora non sono stati riscontrati elementi che possano mettere in dubbio l'integrità della competizione.

Caso scommesse al Mondiale 2026: sette segnalazioni dal Gruppo di Copenaghen, ma la FIFA ribadisce che non ci sono combine. Una nuova polemica attraversa il Mondiale 2026. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Gruppo di Copenaghen – organismo indipendente che monitora l’integrità delle competizioni sportive – ha segnalato sette “allerta gialle” dopo aver analizzato i 104 incontri del torneo. Non si tratta di accuse formali, ma di indicatori di rischio che hanno spinto gli esperti a esaminare più da vicino alcuni episodi. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Scommesse e flussi anomali. Tra i casi finiti sotto osservazione figura l’espulsione di Folarin Balogun nella partita tra Stati Uniti e Bosnia?Erzegovina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mondiale 2026 sotto osservazione: sette alert sulle scommesse ma la FIFA esclude le ipotesi di manipolazione

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