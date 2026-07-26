Modena Manita al Bolzano doppietta di Caso

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di Galloppa ha battuto il Bolzano con un risultato di 3-0, grazie a una doppietta di Caso. La vittoria arriva in una fase di preparazione estiva, nonostante i carichi di lavoro e una settimana di ritiro alle spalle. La squadra continua a segnare e a mantenere un buon ritmo di gioco.

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Prosegue a suon di gol l’estate canarina. Segna e si diverte la squadra di Galloppa, nonostante i carichi di lavoro e una settimana di ritiro alle spalle ed è forse il segnale più positivo, questo. Atteggiamento propositivo, buona attitudine, la disponibilità e la curiosità, prerogative di cui ha parlato anche lo stesso allenatore. La Virtus Bolzano era avversario leggermente più probante, perché militante nel campionato di serie D ed era lecito aspettarsi anche un maggior equilibrio nelle primissime battute. E, invece, il Modena pronti via conquista un calcio di rigore con Olzer ma neutralizzato dal portiere ospite a Pedro Mendes. Il portoghese è stato schierato titolare come unica punta, dietro di lui il trequartista ex Pescara con Bacchin e Bozhanaj sugli esterni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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