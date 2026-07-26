Mobilita’ | associazione Bici Roma su ciclabile Eur manca segnaletica e si rischia vita

Sulla pista ciclabile di Viale dell’Arte all’Eur di Roma, manca la segnaletica stradale, secondo quanto segnalato dall’associazione Bici Roma. La carenza di segnali aumenta il rischio di incidenti per ciclisti e automobilisti che condividono la strada. La mancanza di indicazioni chiare rende difficile distinguere le corsie e rispettare le regole di sicurezza. Nessuna misura di messa in sicurezza è stata ancora adottata.

Sulla pista ciclabile di Viale dell’Arte all’Eur di Roma, l’associazione Bici Roma ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla mancanza di segnaletica stradale. Questo problema, in particolare relativo al cambio di corsia, rappresenta un rischio significativo per la sicurezza di ciclisti, automobilisti e pedoni. In una nota ufficiale, corredata da fotografie e diffusa anche attraverso i social network, l’associazione ha dichiarato: “Stentavamo a credere che quello fosse un percorso ciclabile collaudato ed autorizzato. Già risalendo dalle Tre Fontane verso il Palazzo dei Congressi, i ciclisti si trovano a pedalare con solo una striscia bianca a separare il loro percorso dalle auto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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