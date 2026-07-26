Mobilità annuale ATA punteggi e moduli | ecco la guida per non sbagliare QUESTION TIME con Dal Pino LIVE Lunedì 27 luglio alle 15 | 30
Entro il 4 agosto, il personale ATA deve presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione, procedure necessarie per chiedere spostamenti o modifiche di sede per il nuovo anno scolastico. La procedura riguarda la mobilità annuale e coinvolge punteggi e moduli specifici. La richiesta deve essere inviata entro la scadenza stabilita, senza possibilità di proroghe. Per chiarimenti, è prevista una sessione di domande e risposte in diretta, programmata per il 27 luglio alle 15:30.
Entro il 4 agosto per il personale ATA bisognerà presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione, un passaggio importante per chi desidera avvicinarsi alla sede di servizio o cambiare destinazione per il prossimo anno scolastico. Ma tra moduli burocratici e calcoli di punteggio, la strada può rivelarsi insidiosa. Per questo Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, in programma lunedì 27 luglio alle 15.30, in diretta sui canali Facebook e YouTube. A guidare l’incontro sarà il conduttore Andrea Carlino, mentre Cristina Dal Pino, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, offrirà chiarimenti e risposte in tempo reale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità annuale ATA, punteggi e moduli: ecco la guida per non sbagliare
Notizie e thread social correlati
Mobilità annuale ATA: modelli, scadenze e istruzioni. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzolino. LIVE Venerdì 24 luglio alle 15:30Il personale ATA deve presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione entro il 4 agosto.
Si parla di: Mobilità annuale ATA punteggi e moduli | ecco la guida per non sbagliare QUESTION TIME con Dal Pino LIVE Lunedì 27 luglio alle 15 | 30.
Assegnazioni provvisorie ATA (dal 13 luglio al 4 agosto): chi può presentare domanda, gli allegati, a cosa bisogna fare attenzione. Video GuidaCon l'apertura delle domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA prende il via una fase particolarmente delicata della mobilità annuale. orizzontescuola.it
Mobilità annuale ATA 2026/27, domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dal 23 luglio al 4 agostoDa giovedì 23 luglio il personale ATA potrà presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2026/27. La finestra resterà aperta fino al 4 agosto 2026. orizzontescuola.it