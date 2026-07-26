Mobilità annuale ATA punteggi e moduli | ecco la guida per non sbagliare QUESTION TIME con Dal Pino LIVE Lunedì 27 luglio alle 15 | 30

Notizia in breve

Entro il 4 agosto, il personale ATA deve presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione, procedure necessarie per chiedere spostamenti o modifiche di sede per il nuovo anno scolastico. La procedura riguarda la mobilità annuale e coinvolge punteggi e moduli specifici. La richiesta deve essere inviata entro la scadenza stabilita, senza possibilità di proroghe. Per chiarimenti, è prevista una sessione di domande e risposte in diretta, programmata per il 27 luglio alle 15:30.