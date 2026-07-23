Mobilità annuale ATA | modelli scadenze e istruzioni Tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Venerdì 24 luglio alle 15 | 30

Il personale ATA deve presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione entro il 4 agosto. La mobilità annuale riguarda i modelli, le scadenze e le istruzioni da seguire. Venerdì 24 luglio alle 15:30 si terrà un question time in diretta con un esperto. Le modalità di compilazione e le date di scadenza sono state comunicate ufficialmente, mentre le istruzioni dettagliate sono disponibili sui canali dedicati.

Scatta il countdown per il personale ATA: le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione vanno presentate entro il 4 agosto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità annuale ATA: modelli, scadenze e istruzioni. Tutte le info utili

Notizie e thread social correlati

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: ecco a cosa fare attenzione. Le info utili. QUESTION TIME con Dal Pino (Anief) LIVE Martedì 30 giugno alle 15:00Il 30 giugno alle 15:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, in diretta streaming.

Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Lunedì 29 luglio alle 15:30Il decreto per il XI ciclo del Tfa Sostegno è stato firmato venerdì dal Ministro dell’Università e dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni.

Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027 personale docente, educativo, ATA [SPECIALE]; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE]; Mobilità scuola 2026: cosa cambia per docenti e ATA; Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: come compilare la domanda passo dopo passo? VIDEO TUTORIAL.

Mobilità annuale ATA 2026/27, domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dal 23 luglio al 4 agostoDa giovedì 23 luglio il personale ATA potrà presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2026/27. La finestra resterà aperta fino al 4 agosto 2026. orizzontescuola.it

In vista della chiusura delle domande di mobilità annuale 2026/27, facciamo chiarezza sulla documentazione richiesta per l'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento ai figli. x.com

Domanda utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026 2027: ecco la Modulistica e la Guida MIM alla presentazioneIl Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la modulistica ufficiale e la guida operativa per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria relative ... ticonsiglio.com