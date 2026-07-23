Mobilità annuale ATA | modelli scadenze e istruzioni Tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Venerdì 24 luglio alle 15 | 30

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il personale ATA deve presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione entro il 4 agosto. La mobilità annuale riguarda i modelli, le scadenze e le istruzioni da seguire. Venerdì 24 luglio alle 15:30 si terrà un question time in diretta con un esperto. Le modalità di compilazione e le date di scadenza sono state comunicate ufficialmente, mentre le istruzioni dettagliate sono disponibili sui canali dedicati.

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Scatta il countdown per il personale ATA: le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione vanno presentate entro il 4 agosto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità annuale ATA: modelli, scadenze e istruzioni. Tutte le info utili

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