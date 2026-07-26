minorenni e soglie culturali

Notizia in breve

Un minorenne è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver aggredito un coetaneo in una strada del centro. La polizia intervenuta sul posto ha trovato il giovane con ferite lievi e ha portato il minorenne in commissariato. La vittima è stata medicata sul luogo e ha rifiutato il ricovero. La procura minorile ha avviato un procedimento per valutare le responsabilità del ragazzo. Nessun altro coinvolto è stato identificato.