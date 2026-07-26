Minorenni e soglie culturali

Da corrierefiorentino.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un minorenne è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver aggredito un coetaneo in una strada del centro. La polizia intervenuta sul posto ha trovato il giovane con ferite lievi e ha portato il minorenne in commissariato. La vittima è stata medicata sul luogo e ha rifiutato il ricovero. La procura minorile ha avviato un procedimento per valutare le responsabilità del ragazzo. Nessun altro coinvolto è stato identificato.

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Che storia c’è dietro un minore che commette un reato? Quella della criminalità giovanile è davvero un’emergenza come il governo Meloni vuole far credere, tanto da approvare un disegno di legge in Consiglio dei ministri che modifica le regole sull’imputabilità tra i 14 e i 18 anni? Sulla prima domanda non c’è una risposta unica, ma una vasta letteratura scientifica che, come sintetizzato nell’ultimo rapporto di Save the Children, trova nel disagio socio-economico, nelle fragilità emotive, nella solitudine e nei vuoti educativi e relazionali alcuni elementi su cui il mondo degli adulti e delle istituzioni dovrebbero seriamente interrogarsi.... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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