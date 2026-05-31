ISEE 2026 | nuove soglie casa e bonus figli ecco come non sbagliare

Per l'ISEE 2026, sono state aggiornate le soglie relative alla casa e ai bonus figli. Chi vive in aree metropolitane dovrà considerare nuove modalità di calcolo per la proprietà immobiliare. Inoltre, l'ISEE aumenta per chi ha due o più figli a carico, con limiti rivalutati rispetto alle versioni precedenti. Le modifiche coinvolgono anche i criteri di assegnazione di alcune agevolazioni sociali e familiari. Le nuove soglie entreranno in vigore con il calcolo dell’indicatore per l’anno 2026.

? Punti chiave Come cambia il calcolo della casa se vivi in metropolitana?. Quanto aumenta l'ISEE per chi ha due o più figli?. Perché l'assegno unico ricevuto non influisce più sul tuo patrimonio?. Come evitare errori con i titoli di Stato presso il CAF?.? In Breve Soglia casa sale a 91.500 euro o 120.000 euro nei capoluoghi metropolitani.. Maggiorazione scala equivalenza di 0,10 per due figli e 0,5 per tre o più.. Titoli di Stato fino a 50.000 euro esclusi dal calcolo ISEE precompilato.. Assegno unico percepito nei due anni precedenti viene sottratto automaticamente dall'ISEE.. Novità ISEE 2026: come ottenere i nuovi bonus per famiglie e figli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ISEE 2026, STANNO PER BLOCCARTI I BONUS! ECCO COSA SUCCEDE DA GENNAIO

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