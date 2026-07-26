Milei ad alta tensione sugli immigrati | polizia dedicata retate a caccia di irregolari e stop alle cure gratis

Il governo argentino ha avviato misure restrittive nei confronti dell’immigrazione, includendo controlli più severi, retate per individuare irregolari e la sospensione delle cure gratuite per i migranti. La polizia è stata dedicata maggiormente a queste operazioni, mentre le restrizioni si applicano sia a chi desidera entrare che a chi già risiede nel paese. La linea adottata ha suscitato confronti con politiche migratorie di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti.

Anche sull’ immigrazione il presidente argentino Javier Milei è diventato trumpiano. Il governo libertario di Buenos Aires sta implementando un regime restrittivo per i migranti che vogliono entrare nel Paese o che già ci vivono, tanto da attirarsi l’accusa di seguire le orme del presidente degli Stati Uniti. Si tratta di una novità per la storia dell’Argentina, le cui progressiste politiche di accoglienza sono considerate un punto di riferimento nella regione per la tutela dei diritti dei migranti. A giugno, la ministra della sicurezza Alejandra Monteoliva ha annunciato la creazione del cosiddetto “ programma di sicurezza migratoria “: la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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