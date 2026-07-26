Milano la sfida dell' accessibilità che passa anche dal mercato

A Milano si è aperto un dibattito sulla questione dell’accessibilità, che coinvolge anche il mercato. Da mesi, la città divide le opinioni: alcuni vedono nello sviluppo urbano un esempio da proteggere, altri evidenziano come questa crescita abbia portato a situazioni di esclusione. La discussione si concentra sulle modalità di sviluppo e sui suoi effetti sulla popolazione, senza che siano stati ancora adottati provvedimenti concreti.

Da mesi Milano divide. C’è chi la considera il simbolo di un modello di sviluppo da difendere e chi, al contrario, il simbolo di uno sviluppo che produce esclusione. È un dibattito importante. Ma forse continua a ruotare attorno alla domanda sbagliata. La domanda non è se Milano debba crescere o fermarsi. È come rendere accessibile la partecipazione alla sua crescita. Una città che smette di attrarre imprese, università, ricerca, investimenti e persone disposte a mettersi in gioco non diventa più giusta: diventa semplicemente meno dinamica. Il problema nasce quando il costo del biglietto di accesso diventa così alto da selezionare non le capacità delle persone, ma il patrimonio delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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