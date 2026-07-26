Milano investe un pedone e poi distrugge le provette di sangue per evitare i test

Un manager di 49 anni ha investito un pedone venerdì sera a Milano e, successivamente, ha distrutto le provette di sangue per evitare i test alcolemici. L'incidente è avvenuto in città, e l’uomo ha cercato di eliminare le prove che potessero dimostrare l’uso di alcol. La polizia ha recuperato le provette danneggiate e sta indagando sui motivi dell’atto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni del pedone coinvolto.

Un gesto disperato e sconsiderato che ha trasformato quello che era già un grave incidente stradale in un ulteriore processo. Un manager bancario 49enne ha investito un pedone venerdì sera a Milano. Ma per evitare probabilmente un esito infausto degli esami tossicologici ha distrutto le provette con le sue analisi del sangue all’ospedale San Carlo e ha tentato la fuga. Il caso è stato ricostruito da Repubblica Milano. L’incidente con l’investimento di un 63enne. Venerdì sera, poco prima delle 22:00, in via Sardegna, il manager aveva travolto con la propria auto un pedone di 63 anni intento ad attraversare la strada. I rilievi della Polizia Locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno attribuito la responsabilità dell’impatto proprio al conducente. 🔗 Leggi su Open.online

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