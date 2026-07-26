Top manager investe un pedone a Milano | test in ospedale per alcol e droga Ma lui distrugge tutte le provette

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 22 di venerdì, in via Sardegna a Milano, un’automobile ha investito un pedone. Il conducente, un top manager, è stato portato in ospedale per un test su alcol e droga, ma ha distrutto tutte le provette. I sanitari hanno riferito che l’uomo si è rifiutato di collaborare con le analisi, danneggiando le provette prima che potessero essere prelevate.

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Milano – Sono da poco passate le 22 di venerdì, siamo in via Sardegna. I sanitari di ambulanza e automedica si fermano proprio davanti alla sede distaccata dei vigili del fuoco per soccorrere un uomo di 63 anni, investito qualche minuto prima dall’auto guidata da un quarantanovenne: il pedone, scaraventato a terra, viene trasportato in codice giallo al San Carlo per alcuni traumi riportati nell’impatto con la macchina; per fortuna, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente intervengono anche i ghisa del Nucleo Radiomobile, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, per effettuare i rilievi sull’asfalto e accertare con esattezza traiettorie e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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