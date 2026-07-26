Milano dove andare per una gita al parco acquatico tra scivoli e spettacoli | le idee per una fuga dalla città con i bambini

Da milano.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A circa un’ora da Milano, i parchi acquatici continuano a proporre nuove attrazioni, tra cui scivoli mozzafiato, piscine con onde artificiali e aree dedicate a spettacoli e attività per bambini. Le strutture investono costantemente in aggiornamenti per offrire esperienze diversificate, come rapide avventurose ispirate a Lego e ambientazioni che richiamano spiagge tropicali. Questi parchi cercano di attrarre famiglie in cerca di una giornata di svago e divertimento.

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Dalle rapide avventurose targate Lego alle spiagge tropicali, passando per scivoli mozzafiato e piscine con onde artificiali: i parchi acquatici ad un’ora (o poco più) da Milano continuano a investire in nuove esperienze per soddisfare un pubblico sempre più ampio. La tendenza è chiara: non si va in piscina solo per fare tuffi o rinfrescarsi, ma si organizza il fuori porta verso una vera destinazione di vacanza capace di offrire avventura, relax e intrattenimento per tutta la giornata (o l’intero weekend con pacchetti che combinano più parchi).  È il caso di Legoland Water Park – Gardaland Resort. Unico parco acquatico Lego in Italia che trasforma i celebri mattoncini in un'esperienza tutta da vivere tra acqua e fantasia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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