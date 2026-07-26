A circa un’ora da Milano, i parchi acquatici continuano a proporre nuove attrazioni, tra cui scivoli mozzafiato, piscine con onde artificiali e aree dedicate a spettacoli e attività per bambini. Le strutture investono costantemente in aggiornamenti per offrire esperienze diversificate, come rapide avventurose ispirate a Lego e ambientazioni che richiamano spiagge tropicali. Questi parchi cercano di attrarre famiglie in cerca di una giornata di svago e divertimento.

Dalle rapide avventurose targate Lego alle spiagge tropicali, passando per scivoli mozzafiato e piscine con onde artificiali: i parchi acquatici ad un’ora (o poco più) da Milano continuano a investire in nuove esperienze per soddisfare un pubblico sempre più ampio. La tendenza è chiara: non si va in piscina solo per fare tuffi o rinfrescarsi, ma si organizza il fuori porta verso una vera destinazione di vacanza capace di offrire avventura, relax e intrattenimento per tutta la giornata (o l’intero weekend con pacchetti che combinano più parchi). È il caso di Legoland Water Park – Gardaland Resort. Unico parco acquatico Lego in Italia che trasforma i celebri mattoncini in un'esperienza tutta da vivere tra acqua e fantasia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, dove andare per una gita al parco acquatico tra scivoli e spettacoli: le idee per una fuga dalla città con i bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO: LA EX PAZZA DEL MARANZA VUOLE LITIGARE CON LE RAGAZZE DELLO SNACK CLUB!

Notizie e thread social correlati

Dove andare in vacanza a settembre: idee tra mare, città e montagnaA settembre, molte persone scelgono di partire in vacanza, spesso per motivi economici, poiché i costi di mare e strutture sono generalmente più...

Si scalda l'estate 2026, il parco acquatico riapre i battenti tra restyling: tra le novità una nuova spaL’estate 2026 inizia con la riapertura del parco acquatico di Cesenatico, prevista per il 6 giugno.

Temi più discussi: Ristoranti fuoriporta a meno di 1 ora da Milano: 30 indirizzi; Cosa fare a Milano e dintorni questo weekend: eventi e sagre; 15 ristoranti romantici a Milano dove cenare con la tua dolce metà; Quali sono le discoteche iconiche di Milano Marittima.

Non servono venti ambizioni personali, ma due o tre visioni alternative di dove Milano deve andare. Qualcuno teme che le primarie diventino X Factor: è vero il contrario. Diventano un talent show solo se si parte dai nomi 1/2 x.com

Milano, dove andare per una gita al parco acquatico tra scivoli e spettacoli: le idee per una fuga dalla città con i bambiniDagli scivoli targati Lego di Gardaland alle spiagge ricreate a Caribe Bay, dai draghi di Leolandia agli scivoli di Acquaworld: dove cercare refrigerio in un agosto che torna ad annunciarsi bollente. milano.corriere.it

Weekend 25 e 26 luglio 2026 a Milano, cosa fare e dove andare? Eventi, sagre e concerti da non perdereUltimo weekend di luglio e - eccezion fatta per i fortunati che già le hanno fatte - vacanze sempre più vicine. Ferie o non ferie, però, a Milano il cartellone degli eventi estivi prosegue senza sosta ... mentelocale.it

I riflessi degli automobilisti (!), le auto moderne (!), gli adas (!) e i limiti di velocità (!): non ci sono scuse, andare a 50 km/h in città è *comunque* pericoloso reddit