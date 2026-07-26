Milano Beauty Week 2026 tutte le novità della kermesse ‘essenziale’

Notizia in breve

La quinta edizione della Milano Beauty Week si svolgerà dal 16 al 20 settembre 2026, con un focus sull’essenzialità. La manifestazione, promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, coinvolge il settore della cosmetica e della bellezza. La kermesse si terrà a Milano e presenterà le novità del mondo beauty, concentrandosi su prodotti e tendenze che valorizzano la semplicità e la purezza.