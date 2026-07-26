Milano Beauty Week 2026 tutte le novità della kermesse ‘essenziale’
La quinta edizione della Milano Beauty Week si svolgerà dal 16 al 20 settembre 2026, con un focus sull’essenzialità. La manifestazione, promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, coinvolge il settore della cosmetica e della bellezza. La kermesse si terrà a Milano e presenterà le novità del mondo beauty, concentrandosi su prodotti e tendenze che valorizzano la semplicità e la purezza.
Il mondo della cosmetica si dà appuntamento a Milano – dal 16 al 20 settembre – per la quinta edizione della Beauty Week 2026. Un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che quest’anno sceglie il tema dell’ essenzialità. “Nel 2022 Milano Beauty Week debuttava con l’obiettivo di aprire il mondo della cosmetica al dialogo con il grande pubblico, raccontandone le diverse sfaccettature. Oggi quel progetto – ha affermato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, presentando l’iniziativa – è diventato il luogo in cui un’eccellenza del Made in Italy incontra la società, mettendo in luce il valore di un settore che significa ricerca, innovazione, artigianalità, manifattura, occupazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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