Prada in apertura il nuovo Moschino e tutte le novità della prossima Milano Fashion Week

Dal 22 al 28 settembre 2026 si terrà la Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni donna primavera estate 2027. Il calendario prevede 54 sfilate in presenza e sei eventi digitali, con partecipazioni di grandi maison e nuovi designer. Sono confermate alcune assenze che attireranno attenzione, mentre tra le novità ci sono il debutto di un nuovo Moschino e la presenza di Prada. La settimana si svolge con un programma ricco di appuntamenti distribuiti su tutta la settimana.

Agenda alla mano. Dal 22 al 28 settembre 2026 la Milano Fashion Week presenterà le collezioni donna primavera estate 2027 con un calendario fitto di appuntamenti: 54 sfilate fisiche e sei digitali, tra grandi maison, nuovi ingressi e qualche assenza destinata inevitabilmente a farsi notare. A scandire la settimana ci saranno, tra gli altri, Gucci, Fendi, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Jil Sander, Max Mara, Marni, Missoni, Etro, Alberta Ferretti, Blumarine e The Attico. La novità: è Prada ad aprire la Milano Fashion Week. La prima sorpresa è che sarà Prada ad aprire ufficialmente le sfilate martedì 22 settembre. Una posizione strategica e anche simbolica per la maison di Miuccia Prada e Raf Simons, sempre più centrale negli equilibri della moda italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Amica.it

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