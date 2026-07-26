A Milano si svolge la finale mondiale di matematica con 600 studenti provenienti da tutto il mondo, tra cui assenze di alcune nazioni come la Spagna. Le competizioni si tengono alla Bocconi, dove i partecipanti indossano divise con bandiere che rappresentano diversi paesi, tra cui Qatar, Svizzera e Italia. La sfida coinvolge le menti più brillanti, con l’obiettivo di mettere alla prova le capacità di calcolo e problem solving in un contesto internazionale.

La prima notizia è che manca la Spagna, e per una finale dei mondiali è già una sorpresa. Con buona pace degli iberici le bandiere sul petto delle divise dei giocatori sono trasversali: c’è chi indossa i colori del Qatar, chi il rossocrociato svizzero, in molti vestono d’azzurro. Il riscaldamento «prepartita» non prevede palleggi ma ripasso del calcolo a mente, e lo «stadio» è quello dell’Università Bocconi, a ospitare, per la prima volta in Italia, la finale dei campionati internazionali di giochi matematici. Un appuntamento giunto alla sua quarantesima edizione, che ha visto sfidarsi i 600 cervelloni più talentuosi del mondo, provenienti da 22 Paesi e arrivati a Milano per giocarsi l’iride dopo un estenuante percorso di qualificazione, che ha scremato gli oltre 200 mila concorrenti ai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, alla Bocconi la finale dei Mondiali di matematica: «Qui saper contare non basta più». La sfida tra le 600 migliori menti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finale Internazionale Giochi Matematici 2026

Notizie e thread social correlati

Le pagelle di Spagna-Argentina: i migliori e i peggiori della finale dei MondialiLa Spagna ha vinto la finale dei Mondiali per la seconda volta, battendo l’Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari.

La matematica secondo le giraffe: l’uomo non è l’unico a saper fare le addizioniUno studio dell’Università di Barcellona ha dimostrato che le giraffe sono in grado di sommare mentalmente quantità di cibo e di scegliere l’opzione...

Temi più discussi: Mondiali di calcio 2026: dove guardare le partite a Milano; Dal Menti alla Bocconi, il 110 e lode del nipote d'arte; Genoveffa Yvonne Manca di Villahermosa: la sarda che guidò la Bocconi; Perché Milano è la migliore per gli universitari: lo dice una classifica mondiale.

Milano, alla Bocconi la finale dei Mondiali di matematica: Qui saper contare non basta più. La sfida tra le 600 migliori mentiIn 40 anni di storia, l'Italia ospita per la prima volta i Campionati mondiali di matematica alla Bocconi. Dei 600 talenti selezionati provenienti da 22 Paesi, gli azzurri sono 53 ... milano.corriere.it

Finale Mondiali a Milano, maxischermi e locali: dove vedere Spagna-Argentina domenicaLa finale dei Mondiali 2026 è in programma domenica alle 21. Maxischermi, arene e locali di Milano dove seguire Spagna-Argentina ... affaritaliani.it