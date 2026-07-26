Milan serve a tutti i costi un altro difensore | c' è l' identikit Amorim ha il suo preferito

Durante l'amichevole contro il Celtic, il Milan ha mostrato la necessità di un difensore con caratteristiche specifiche, in particolare un giocatore tecnico capace di impostare l'azione dalla difesa. La squadra ha evidenziato questa lacuna, spingendo verso l’acquisto di un nuovo centrale. Secondo le indiscrezioni, l’allenatore ha un preferito tra i profili considerati, anche se il nome non è stato reso noto. La ricerca di un difensore con queste caratteristiche resta prioritaria.

L'amichevole disputata dal Milan in casa del Celtic ha fornito un'indicazione chiara: i rossoneri hanno l'assoluto bisogno di un difensore tecnico che sappia impostare da dietro l'azione. Non basta quindi Gila, Ruben Amorim vuole un altro centrale. Le difficoltà con i piedi di Pavlovic sono evidenti, così come quelle di Tomori che, non a caso, è sul mercato. Complice il contratto in scadenza nel 2027 (non c'è traccia del rinnovo), l'inglese è in uscita. A lui ci pensa la Juve, così come il Coventry City di Frank Lampard., La disattenzione di Pavlovic col Celtic ha reso ancora più evidente il problema, e il pensiero non può che andare a Gonçalo Inacio, 24enne centrale dello Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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