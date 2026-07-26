Il Milan sta valutando l'acquisto di Savinho, attaccante esterno ex Girona ora in uscita dal Manchester City. Secondo il quotidiano britannico The Sun, il club avrebbe inserito il giocatore nella lista dei possibili rinforzi per il ruolo di esterno d'attacco nel nuovo progetto con Ruben Amorim. La squadra si prepara a una sfida con il Tottenham per il giovane talento.

C'è un altro nome per il ruolo di esterno d'attacco del nuovo Milan di Ruben Amorim. Lo scrive il britannico The Sun, secondo cui i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Savinho, attaccante esterno ex Girona in uscita dal Manchester City. Il Diavolo starebbe valutando una proposta in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 50-55 milioni di euro., Per arrivare al brasiliano bisogna però battere la dura concorrenza del Tottenham di Roberto De Zerbi, in questo momento in vantaggio anche perché il giocatore vorrebbe proseguire la propria avventura in Premier League. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ecco chi è l'erede di Leao: sfida al Tottenham per Savinho

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Las mejores biografías de GRANDES MÚSICOS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, il colpaccio: ecco chi sarà l'erede di Rafa Leao

Milan, occhi su Schjelderup: costa la metà di Nusa ed è il perfetto erede di Leão. Ecco perchéIl Milan sta valutando l'acquisto di un attaccante svedese, considerato un possibile sostituto di Leão.

Argomenti più discussi: Napoli, ecco l'erede di Di Lorenzo: in arrivo Favasuli dal Catanzaro; Vergogna Argentina durante la premiazione? Ma un calciatore ha rispettato la Spagna, ecco chi è; Chi è la principessa Leonor? 5 curiosità sulla futura regina di Spagna che tutti vogliono conoscere; Fofana sulla lista dei partenti: ecco chi lo vuole e quanto chiede il Milan per la cessione.

La serie Couture & C0rruption di Louis Pisano è solo una chiacchiera locale riciclata reddit

Milan, Amorim incassa il primo sì: scelto l’erede di LeaoI rossoneri potrebbero presto abbracciare un nuovo volto: ecco di chi si tratta e quello che sta succedendo a Milanello. Ormai è tutto pronto per la firma di Ruben Amorim con il Milan. Il 41enne ... calciomercato.it