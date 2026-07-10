Milan il colpaccio | ecco chi sarà l' erede di Rafa Leao

L’Inter ha acquistato un nuovo giocatore per la posizione di esterno destro. Si tratta di Anan Khalaili, 21 anni, proveniente dall’Union Saint-Gilloise. La società ha versato 25 milioni di euro più bonus. L’operazione segue la partenza di Marco Palestra, ceduto al Chelsea, e la sostituzione di Denzel Dumfries, considerato l’erede di Rafa Leao. Khalaili arriva dall’Italia e si unisce al club con un contratto ufficiale.

È Anan Khalaili (21 anni) l’erede di Denzel Dumfries. Dopo aver perso Marco Palestra a causa del blitz del Chelsea, stavolta l’Inter ha affondato il colpo e portato a casa l’esterno destro italiano: all’ Union Saint-Gilloise andranno 25 milioni più bonus. Adesso i nerazzurri si concentreranno sulla difesa, dove servono due innesti; poi più avanti si penserà anche a un centrocampista, nel caso in cui dovesse uscire Davide Frattesi (26). Tra i difensori seguiti dall’Inter c’è Trevoh Chalobah (27), che però è anche sulla lista del Como: per prenderlo dal Chelsea servono circa 35 milioni. I lariani hanno mostrato interessamento anche per Davinson Sanchez (30) del Galatasaray, mentre per l’attacco l’osservato speciale è Franjo Ivanovic (22) del Benfica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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