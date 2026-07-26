Meteo domenica di instabilita' e calo termico Poi torna il caldo

Domenica il cielo sarà nuvoloso con piogge diffuse, con un calo delle temperature. Le previsioni indicano che, dopo aver interessato il nord, le condizioni peggioreranno anche nel centro e in parte del sud. Dopo questa giornata di instabilità, si prevede una ripresa del caldo.

Domenica con cielo nuvoloso e qualche pioggia. Calo termico in attesa della ripresa del grande caldo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, dopo il nord, oggi peggiora anche al centro e parte del sud. In dettaglio, «Il Weekend proseguirà con meteo in peggioramento per il passaggio di un’ansa depressionaria. Mattinata attesa instabile al Nordest, Piemonte nord-orientale, Umbria, Toscana e Lazio con acquazzoni e temporali sparsi, alternati a schiarite. Asciutto al sud ed Isole Maggiori con ampie schiarite sui settori ionici. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania, basso Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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METEO – Brusca Svolta | Crollo Termico e Forti Temporali in Arrivo

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