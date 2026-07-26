I modelli matematici confermano il ritorno di masse d’aria calda dal Nord Africa. In questi giorni l’afa sta dando una tregua all’Italia, ma presto la colonnina di mercurio tornerà a salire ben oltre i 35 gradi. Il cambiamento climatico ci ha ormai abituato a temperature sempre più elevate e ondate di calore sempre più frequenti e durature. L’estate 2026 non fa eccezione, e dopo la breve parentesi più fresca di questi ultimi giorni soprattutto al Nord e lungo la dorsale appenninica, le mappe del meteo mostrano l’arrivo di una nuova e intensa rimonta di aria subtropicale, che riporterà un forte caldo in tutta Italia. (Ansa Foto) –... 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Meteo agosto 2026, la tregua dura poco: torna l’anticiclone in Italia. Agosto infuocato

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