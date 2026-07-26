Meteo agosto 2026 la tregua dura poco | torna l’anticiclone in Italia Agosto infuocato 

Da notizie.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’anticiclone torna sull’Italia, portando nuovamente condizioni di caldo intenso. I modelli meteorologici indicano che masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa si sposteranno sul Paese, causando un aumento delle temperature. Dopo una breve pausa, le temperature torneranno a superare i 35 gradi, con un aumento dell’afa nelle regioni interessate. La situazione si mantiene stabile nei prossimi giorni, con condizioni di caldo estremo previsti fino alla fine di agosto.

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I modelli matematici confermano il ritorno di masse d’aria calda dal Nord Africa. In questi giorni l’afa sta dando una tregua all’Italia, ma presto la colonnina di mercurio tornerà a salire ben oltre i 35 gradi.  Il cambiamento climatico ci ha ormai abituato a temperature sempre più elevate e ondate di calore sempre più frequenti e durature. L’estate 2026 non fa eccezione, e dopo la breve parentesi più fresca di questi ultimi giorni soprattutto al Nord e lungo la dorsale appenninica, le mappe del meteo mostrano l’arrivo di una nuova e intensa rimonta di aria subtropicale, che riporterà un forte caldo in tutta Italia. (Ansa Foto) –... 🔗 Leggi su Notizie.com

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