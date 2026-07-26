Mercato Lazio | intrigo difesa niente Qatar per Romagnoli lo Sporting chiede Provstgaard
La Lazio sta lavorando per rafforzare la propria difesa, senza ancora aver concluso acquisti significativi. Nel mercato attuale, non ci sono trattative con il Qatar per Romagnoli. Nel frattempo, lo Sporting ha chiesto il prestito di Provstgaard. La società si trova in una fase di mercato in cui le operazioni sono ancora in corso e nessun accordo definitivo è stato annunciato. La squadra sta cercando di trovare un nuovo assetto con un nuovo allenatore.
Roma 26 luglio 2026 - La Lazio cerca nuovi equilibri sotto la guida di un tecnico nuovo e al tempo stesso lotta con un mercato da saldo zero dove tutto è ancora in divenire, a cominciare da una difesa ancora da completare. Dopo la cessione di Mario Gila al Milan, i biancocelesti si aspettavano di liberarsi anche di Alessio Romagnoli, preparandosi così a vivere una stagione senza i due pilastri difensivi del recente passato. Era tutto scritto, un trasferimento programmato già a gennaio, che anzi si sarebbe dovuto consumare proprio nella sessione invernale, rinviato però per cause di forza maggiore e ora ancora in sospeso. Romagnoli era promesso sposo all' Al-Sadd. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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