Mercato Lazio | intrigo difesa niente Qatar per Romagnoli lo Sporting chiede Provstgaard

Notizia in breve

La Lazio sta lavorando per rafforzare la propria difesa, senza ancora aver concluso acquisti significativi. Nel mercato attuale, non ci sono trattative con il Qatar per Romagnoli. Nel frattempo, lo Sporting ha chiesto il prestito di Provstgaard. La società si trova in una fase di mercato in cui le operazioni sono ancora in corso e nessun accordo definitivo è stato annunciato. La squadra sta cercando di trovare un nuovo assetto con un nuovo allenatore.