Gli ambulanti e i venditori del mercato di Forte dei Marmi hanno protestato dopo che l’amministrazione comunale ha annullato l’evento, in seguito all’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana. L’ordinanza ha portato alla cancellazione del mercato ambulante e di quello contadino, suscitando reazioni tra i commercianti, che hanno criticato la decisione sostenendo che avrebbe dovuto essere ritirata. La cancellazione è avvenuta per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche previste.

Forte dei Marmi (Lucca), 26 luglio 2026 – Polemiche a Forte dei Marmi per l'annullamento del mercato ambulante e del mercato contadino a causa dell' allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana. Il Comune aveva emanato un'ordinanza che comprendeva pure la chiusura dei parchi pubblici, ma nel corso delle ore gli ambulanti hanno rilevato che non c'era bisogno di cancellare i mercati; in particolare quello di piazza Marconi al Forte, un vero must dell’estate versiliese che richiama sempre un grande pubblico per l’alta qualità della merce. La protesta degli ambulanti. Secondo gli espositori “le previsioni meteo fin dalle prime ore della mattina sembravano buone e poi lo sono state”, “sabato avevamo chiesto all'amministrazione di rivedere la decisione stamani, invece hanno confermato l'ordinanza emessa per allerta arancione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Mercato di Forte dei Marmi cancellato dall’allerta meteo, protestano gli ambulanti: “L’ordinanza andava ritirata”

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